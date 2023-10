Côte d'Ivoire : Le MGC de Simone Gbagbo dresse le bilan des élections locales

Près de deux mois après la tenue des élections locales en Côte d’Ivoire, le MGC (Mouvement des générations capables) de Simone Gbagbo se prépare à dresser le bilan. Le parti de l’ancienne Première dame tient une rencontre à cet effet le samedi 4 novembre 2023.

Côte d'Ivoire : Le parti de Simone Gbagbo en séminaire

Le parti fondé par Simone Gbagbo après son départ du FPI (Front populaire ivoirien) a activement pris part aux élections locales du samedi 2 septembre 2023. Le MGC a présenté 24 candidats pour les élections municipales et cinq candidats pour les régionales.

"Gagner, c’est être performant, être capable de convaincre. Vos électeurs ne sont pas tous vos camarades du parti. Vous allez vous adresser à des Ivoiriens de tout bord. Il faudra les amener à rêver avec vous. L’objectif est de développer la commune et la région. Il vous faut des projets déjà prêts, même si le parti doit vous aider en vous encadrant", avait recommandé l’ancienne épouse de Laurent Gbagbo le samedi 1er juillet 2023 lors de la cérémonie de présentation des candidats du parti.

Le Mouvement des générations capables a été à la traine aux récentes élections locales. Les municipales et régionales ont fortement été dominées par le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d’Alassane Ouattara.

Dans le souci de tirer les leçons et dresser le bilan du scrutin, le MGC organise un séminaire-atelier le samedi 4 novembre 2023. La rencontre concerne les membres du Conseil d'audit, de régulation et d'arbitrage (CARA), au conseil de médiation, aux candidats et aux membres qui ont pris part à la campagne électorale.