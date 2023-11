Bénin : une grande mosquée de Cotonou fermée, militarisée et interdite d'accès

Au Bénin, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Cadjehoun, un quartier de Cotonou, n'ont pas pu faire la prière de "Djima" vendredi dernier. Et pour cause, l’Union islamique du Bénin - UIB, a fermé de façon provisoire ce lieu de prière en vue de régler un différend entre l'imam de ladite mosquée et le comité de gestion.

Une mosquée centrale de Cotonou fermée, militarisée et interdite d'accès aux fidèles

Les fidèles musulmans de la mosquée centrale du quartier Cadjehoun ont été interdits d'accès à leur lieu de prière vendredi dernier pour prier Allah. À l'origine de cette situation, une mésentente entre l'imam et le comité de gestion de la mosquée. Ainsi, l'organisation faîtière, c'est-à-dire l'Union islamique du Bénin - UIB, a invité les deux parties à trouver un terrain d'entente. Mais selon les informations, l’imam aurait refusé de libérer les caisses de la mosquée en tenant des propos déplacés à l’endroit des membres du comité de gestion.

Face à cet état de chose, la faîtière a dû prendre ses responsabilités. L'Union islamique du Bénin a donc procédé à la fermeture de manière provisoire de ladite mosquée en vue d'éviter toutes situations éventuelles qui pourraient conduire à un trouble à l'ordre public.