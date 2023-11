Le Maroc a réitéré son quiétude et son indignation face à l'aggravation de la situation à Gaza, soulignant la nécessité d'une action internationale pour mettre fin à la crise.

Le Maroc exprime sa profonde préoccupation face à la situation à Gaza

Le ministère des Affaires étrangères du Maroc a publié un communiqué exprimant sa profonde préoccupation face à la recrudescence des actions militaires et à l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. En effet, plus de trois semaines après le début des affrontements militaires, les civils, en particulier les enfants et les femmes, continuent d'être pris pour cible, ce qui a entraîné un nombre alarmant de victimes, de blessés, de sans-abri et de disparus. Les lieux de culte, les hôpitaux et les camps de réfugiés ne sont pas épargnés, avec des rapports faisant état de bombardements récents, dont celui du camp de Jabalya.

Le communiqué de l'autorité marocaine souligne également que les tirs de missiles et d'obus contre des installations civiles se sont multipliés de manière aléatoire, forçant plus d'un million de personnes à se déplacer. Cette situation a entraîné des pénuries d'eau, d'électricité et de carburant, créant une crise humanitaire dévastatrice, ajoute le communiqué.

Le Maroc dénonce une "inaction de la communauté internationale"

Toujours selon le communiqué, la diplomatie marocaine "condamne fermement ces actes d'escalade israéliens, les qualifiant de violations du droit international humanitaire et des valeurs humaines communes". Le Maroc a également mis en garde contre une propagation du conflit dans les territoires palestiniens et au-delà, menaçant la sécurité et la stabilité de toute la région.

Le communiqué souligne également le regret du Maroc et sa déception face à l'inaction de la communauté internationale, à la non-application des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et à l'incapacité des pays influents à mettre fin à la situation catastrophique.

Tout en réaffirmant son soutien à l'Autorité nationale palestinienne et à ses institutions sous la direction du président Mahmoud Abbas, le Maroc appelle à une désescalade immédiate conduisant à un cessez-le-feu. Il insiste sur la nécessité d'ouvrir des couloirs humanitaires pour faciliter la livraison rapide et sans entraves de l'aide humanitaire, ainsi que sur la libération des prisonniers et détenus. Le Maroc appelle également à une perspective politique permettant de relancer la solution à deux États conformément aux accords internationaux.