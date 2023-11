Togo : Faure Gnassingbé engagé pour une économie apaisée

Dans le but d'accroître l'économie du pays, le président Faure Gnassingbé met toujours en place plusieurs stratégies. Ainsi, le mardi 31 octobre 2023, il a participé au 22e forum de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) à Paris. Un évènement placé sous thème « Investir en Afrique pour une croissance inclusive et un développement durable ».

Togo - 22ème Forum de l’OCDE : Faure Gnassingbé plaide pour l'investissement dans les secteurs porteurs

Invité à Paris dans le cadre du lancement de la 22e édition du forum de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), Faure Gnassingbé plaide pour les investissements privés. Une initiative qui consiste à développer les secteurs porteurs de croissance

À l'occasion, le Président Faure Gnassingbé s'est félicité de la tenue du forum international. Un évènement qui vise à mener des réflexions sur les différentes possibilités d'un investissement. En effet, c'était une occasion pour le président togolais, Faure Gnassingbé de présenter la situation économique en Afrique devant toutes les autorités compétentes présentes.

À l'en croire le président, le continent africain présente un nouveau visage après des années de difficulté : « en dépit de la situation géopolitique et écologique tendue, je suis optimiste pour l’Afrique, parce qu’après plusieurs années difficiles, le continent africain retrouve la croissance et présente de nouveau visage pour les investisseurs », a détaillé.

Par ailleurs, plusieurs statistiques approuvent les propos du président Faure Gnassingbé. À titre illustratif, la situation économique du continent passe de 10 à 7% soit une baisse depuis le mois de juillet 2023.

Ainsi, il urge de noter que le redressement de l’économie africaine devrait passer par les actions d’investissement. « Les opportunités d’investissement en Afrique sont considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Face à des besoins de financement immenses, les finances publiques des États africains ne peuvent suffire. Il faut donc qu’une partie plus significative des financements privés se réoriente vers notre continent. Et pour cela, notre tâche, c’est de fournir des bons projets », a clarifié Faure Gnassingbé au cours de ce forum économique internationale.