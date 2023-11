Côte d’Ivoire : Après 48 heures de garde à vue, Jonathan Morrison libéré

Le problème d’argent opposant Jonathan Morrison et des présidents de clubs a finalement trouvé un dénouement heureux. Avec l’intervention d’A’salfo, les plaignants sont rentrés en possession de leur fonds et le jeune promoteur a été libéré.

Jonathan Morrison libéré après l’intervention d’A’Salfo

Ces deux derniers jours, les internautes sont cristallisés par l’arrestation de Jonathan Morrison et détenu à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale liée par l’affaire de 19 millions de Francs CFA qu’il doit à des présidents de clubs. Le jeune promoteur de l’événement sportif ‘’CAM Tchin-TchinN’’, a même été présenté ce jeudi 2 novembre à un juge d’instruction.

Depuis l’annonce de son interpellation, des voix se sont levées pour trouver une solution et le montant exigé par les présidents de clubs. Aux dernières nouvelles, la somme a finalement été réglée selon des sources par le lead-vocal du groupe Zouglou, Magic System. ‘’Le magicien A’salfo aurait grandement contribué financièrement à régler les 19 Millions 400 que Jonathan Morrison devait aux présidents de Club. Merci à lui. Espérons que Jonathan en tirera les conséquences et se comportera mieux à l’avenir. Comme on dit ici : ‘’Conseil ne conseille pas, c’est conséquence qui conseille’’’’, pouvait-on lire.

A’Salfo, cité par des internautes pour être la personne ayant trouvé les fonds pour régler les plaignants, a fait un post dans la soirée pour éclaircir les choses. ‘’Je me réjouis de ce qu'un accord à l'amiable ait été trouvé ce jour entre les présidents de clubs et Jonathan Morrison. Je suis intervenu en tant que médiateur entre les deux camps. Suite à cette médiation, certains partenaires et mécènes de la structure TREIIZE ont remboursé la somme due aux plaignants afin que Jonathan Morrison recouvre la liberté’’, écrit-il.

Cependant, l’Avocat de Jonathan Morrison, a dans une vidéo, exprimé sa gratitude envers son papa, Apoutchou National, John Jay, et Molare, qui ont joué aussi un rôle dans le dénouement du problème. Même son de cloche pour le mécène culturel, Al Moustapha, qui dans une vidéo au parquet en présence de Molare, Apoutchou National et le père de Jonathan Morrison, les a également remerciés.