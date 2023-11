Officiel : Yaya Touré nommé sélectionneur adjoint de l'Arabie Saoudite

Yaya Touré a rejoint le staff de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. L'ancien international ivoirien va officier comme adjoint de Roberto Mancini.

Arabie Saoudite : Yaya Touré nommé sélectionneur adjoint de Roberto Mancini

Peu après son départ du Standard de Liège en Belgique, Yaya Touré tient déjà son nouveau poste. Le champion d'Afrique 2015 avec les Elépéhants de Côte d'Ivoire rejoint la sélection nationale d'Arabie Saoudite.

« Notre coach assistant a décidé de rejoindre le staff de l’équipe nationale d’Arabie saoudite où il retrouvera comme coach principal Roberto Mancini qui avait été son entraîneur entre 2010 et 2013 à Manchester City. Le Standard de Liège remercie Yaya pour sa contribution durant ces derniers mois et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle », peut-on lire dans le communiqué du club belge.

« Faire partie du football en Arabie Saoudite me donne l'opportunité de travailler dans un pays musulman pour la première fois de ma carrière. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire do. J'ai hâte d'entrer sur le terrain et de commencer à entraîner à un moment passionnant pour le match en Arabie Saoudite », a écrit Yaya Touré.

C'est une nouvelle aventure pour celui qui a fait ses griffes dans le monde du coaching à l’Olimpik Donetsk (Ukraine), l’Akhmat Grozny (Russie) et chez les jeunes de Tottenham.