Après huit mois de combats acharnés avec les forces armées soudanaises, les paramilitaires semblent prendre le dessus. Cette escalade de la violence suscite des inquiétudes à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis. Les tensions se concentrent dans des zones sensibles du pays, y compris la capitale Khartoum et le Darfour, où une attaque imminente préoccupe Washington.

Soudan : les paramilitaires gagnent du terrain

Au Soudan, la situation est particulièrement préoccupante dans certaines régions, dont la capitale Khartoum et la région du Darfour, où des rapports font état d'une possible attaque d'envergure imminente. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a exprimé sa préoccupation dans un communiqué, mettant en garde contre les conséquences désastreuses que cette attaque pourrait avoir sur la population civile, y compris des centaines de milliers de personnes déjà déplacées.

Depuis le début des hostilités en avril, plus de 9 000 personnes ont perdu la vie, et plus de 5,6 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer.

Malgré diverses tentatives de médiation, aucune solution durable n'a été trouvée jusqu'à présent, les trêves étant souvent bafouées. Cependant, une lueur d'espoir est apparue récemment, alors que des représentants des parties en conflit ont repris les négociations en Arabie saoudite. Ces pourparlers visent à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et à établir des cessez-le-feu, dans l'espoir de mettre un terme à la violence dévastatrice.