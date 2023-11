La situation au Soudan est devenue très critique, avec plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et des atrocités récurrentes dans le Darfour. Dans un communiqué, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a sonné l'alarme et appelé à une réponse internationale pour faire face à cette crise humanitaire.

Soudan : plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays

Au Soudan, plus de 4,5 millions de personnes ont abandonné leurs foyers, tandis que 1,2 million ont fui vers les pays voisins, notamment le Tchad en raison de la situation conflictuelle qui prévaut dans le pays. La directrice des relations extérieures du HCR, Dominique Hyde, qui s'est rendue récemment dans la région, a décrit la situation comme une "crise humanitaire inimaginable" qui se déroule loin des gros titres des journaux.

Un point particulièrement préoccupant est la situation dans la région instable du Darfour, où les combats entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) ont entraîné de nouveaux déplacements massifs. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri, dormant sous des arbres au bord des routes. Les conditions sont déplorables, avec un manque d'accès à la nourriture, à l'eau potable et à d'autres nécessités de base.

La situation dans l'État du Nil blanc est tout aussi inquiétante, avec plus de 433 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays et environ 300 000 réfugiés dans des camps. Les services essentiels dans ces camps sont débordés, et les écoles ont été fermées, laissant de nombreuses personnes déplacées trouver refuge temporaire dans les salles de classe. La situation sanitaire est alarmante, avec des décès d'enfants dus à la rougeole et à la malnutrition.

Un plan de réponse humanitaire de 921 millions de dollars a été lancé en début d'année pour aider les 5,2 millions de personnes les plus vulnérables. Cependant, il reste largement sous-financé, avec seulement 26 % du financement requis assuré.