Crise au Soudan : 3 millions d'enfants déplacés, l'UNICEF lance un appel urgent

Dans un communiqué de l'UNICEF, publié lors du 200e jour du conflit au Soudan, l'agence onusienne a appelé à une action immédiate de la communauté internationale et des parties impliquées dans le conflit. L'agence des Nations Unies a indiqué que 3 millions d'enfants ont été déplacés depuis le début du conflit entre l'armée et les Forces de soutien rapide. Les enfants sont les victimes innocentes de cette crise et subissent les pires conséquences de la violence qui sévit dans le pays, a souligné l'UNICEF.

Le Soudan est aujourd'hui confronté à la plus grande crise de déplacement d'enfants au monde, avec 3 millions d'enfants contraints de fuir la violence généralisée à la recherche de sécurité, de nourriture, d'abris et de soins de santé. La grande majorité de ces enfants demeure à l'intérieur du Soudan, tandis que l'ensemble de la population enfantine, soit environ 14 millions d'enfants, a un besoin urgent d'une aide humanitaire vitale.

La situation est d'autant plus préoccupante que les combats et les violations des droits de l'homme continuent, malgré plusieurs tentatives de trêve infructueuses. L'armée et les Forces de soutien rapide se renvoient mutuellement la responsabilité de la violence qui sévit, laissant la population civile, en particulier les enfants, en proie à la souffrance et au danger.