​Côte d'Ivoire : lancement officiel de la journée nationale du partenariat

Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a procédé le lundi 06 novembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody, au lancement officiel d'ouverture de la sixième édition de la Journée nationale du Partenariat (JNP). Un évènement qui a été placé sous le thème : « la Responsabilité Sociétale des Entreprises pour une Côte d’Ivoire Solidaire : quel partenariat État - Secteur Privé ?.»

Côte d'Ivoire : ouverture de la sixième édition de la Journée nationale du Partenariat

En effet, plusieurs personnalités à divers niveaux ont répondu présent à cette cérémonie. Ainsi, pour Adama Coulibaly, représentant du premier ministre, Robert Beugré Mambé : « il ne faut pas perdre de vue la nécessité d'encourager les pratiques RSE qui intègrent les populations vulnérables dans le business model. Cette action aura plus d'impact sur les communautés et les générations à venir si elle favorise l'autonomisation des jeunes et des femmes ».

À l'occasion, il salut les efforts des entreprises engagées qui travaillent dans leurs politiques RSE des actions de développement durable. En plus, à traverse le thème qui a fait l'objet des échanges, Adama Coulibaly « invite à une profonde réflexion sur la trajectoire nationale pour l'atteinte des ODD, à travers l'examen de la RSE qui est, par essence, la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ».

De plus, il rassure par la suite que l'aide du gouvernement au secteur privé sera renforcée pour une croissance inclusive. Plusieurs innovations ont été enregistrées lors de cette journée nationale du partenariat2023. La banque africaine de développement et de l'UEMOA ont apporté également leur soutien pour le déroulement équitable de cette journée. La fin de cet événement a été marqué par la remise du prix à certaines personnalités pour leur contribution inébranlable dans la redynamisation du dialogue État-secteur privé.