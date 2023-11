Côte d'Ivoire : 300 jeunes volontaires bientôt déployés

Dans le but de promouvoir l'insertion professionnelle et du Service civique, à travers l’Office du Service Civique national (OSCN), 300 jeunes volontaires provenant des régions du Bounkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou et du Folon ont été mobilisés. Ces jeunes volontaires proviennent de 50 régions différentes.

Fragilité frontalière dans le nord du pays : les jeunes volontaires bientôt en mission

En effet, après leur formation, les jeunes volontaires auront des missions variées dont des sensibilisations sur des sujets d’intérêt comme les fléaux auxquels sont confrontés les populations des zones frontalières du Nord du pays. Ensuite, leur missions seront un peu pointuelles et spécifiques.

À en croire les informations diffusées par le gouvernement, avant le déploiement de ces jeunes volontaires, une mission de l’OSCN conduite par sa Direction du Volontariat, s'est rendue sur les lieux depuis le 30 octobre au 11 novembre 2023 à Minignan, Odienné, Tengréla, Korhogo, Ouangolodougou, Téhini et Doropo. Le but de cette délégation est de procéder à la formation des candidats retenus.

À cet effet, environ quatre modules de formation sont au programme de formation pour les futurs volontaires. Ces différentes formations leur permettront d'avoir les rudiments qu'il faut pour le bon déroulement des missions assignées. Entre autres, il s'agit « des conditions de service du volontariat en Côte d’Ivoire, du civisme, de la citoyenneté, de la vie communautaire, du secourisme et d’un life skills sur la situation des zones frontalières du Nord.»

Par ailleurs, il urge de noter que le Programme Spécial de Lutte contre la Fragilité des Zones frontalières du Nord est un projet inclut dans l'axe 1 du Ps-Gouv 2 lancé depuis 2022. L'objectif principal de ce projet est d'intensifier les initiatives gouvernementales en faveur des couches les plus vulnérables.