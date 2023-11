Ghana : manifestation de soutien à la Palestine à Accra

Au Ghana, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place Kwame Nkrumah pour manifester leur soutien au peuple palestinien, après 27 jours de guerre en cours à Gaza. Les manifestants ont exprimé leur soutien en brandissant des drapeaux palestiniens et ghanéens, ainsi que des banderoles exigeant la fin immédiate des attaques israéliennes.

Ghana : Des Ghanéens appellent à la fin des frappes israéliennes

La place Kwame Nkrumah à Accra, la capitale du Ghana, a été le lieu d'une manifestation de solidarité avec la Palestine. Les manifestants ont arboré des drapeaux palestiniens et ghanéens. Leurs banderoles portaient des messages de paix et de justice, avec des slogans tels que « Palestine libre », « Non à la guerre », et « Justice pour la Palestine ».

L'ancien parlementaire Ras Moubarak, qui a participé à la manifestation, a condamné les actions d'Israël en Palestine en les qualifiant de crimes contre l'humanité. Il a souligné que le peuple ghanéen se tient aux côtés du peuple palestinien et a appelé à la fin immédiate des attaques israéliennes.

Cette manifestation survient après 27 jours de guerre en cours à Gaza, au cours desquels un nombre alarmant de Palestiniens ont perdu la vie, dont de nombreux enfants et de milliers d'autres ont été blessés. La situation en Cisjordanie occupée est également préoccupante, avec des pertes humaines et des arrestations en hausse.

La situation en Palestine demeure un sujet de préoccupation mondiale, en raison de la violence continue et de la perte de vies humaines. Plusieurs pays ont appelé à un cessez-le-feu et plus d'actions humanitaires aux peuples palestiniens. Cependant, l'Israel semble ne pas être prêt à un cessez-le-feu qui n'arrangerait que le camp en face, selon Jérusalem.