Le CNSP enclenche une lutte atroce contre la corruption, de hautes personnalités écrouées bientôt

Au Niger, le patron du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie - CNSP, a mis en marche son plan pour la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, le général de brigade Abdourahamane Tiani a procédé à la nomination par décret, de 35 personnes pour former la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEFF, dont la liste des membres a été publiée vendredi 03 novembre 2023.

Le CNSP enclenche une lutte sans merci contre la délinquance financière au Niger

La lutte contre la corruption au Niger, est désormais dans sa phase active. Après avoir pris le décret portant nomination des membres de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEFF par le président de la Transition au Niger, la liste des 35 membres de cette commission est rendue publique. Dans cette liste, on note la présence de toutes les composantes de la société à savoir : les représentants de la société civile, fonctionnaires, Forces de défense et de sécurité - FDS, magistrats, experts et autres...

En attendant la nomination des membres du bureau de la COLDEFF qui devrait être également faite par décret du patron du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie - CNSP, il est a rappelé que ce bureau doit comporter cinq (05) membres à savoir : un Président, un Vice-président, un Secrétaire général (SG) et deux (2) rapporteurs. Ceci sera suivi de la prestation de serment de ces derniers.

À noter que vu l'engagement de la junte militaire au pouvoir à Niamey après avoir renversé le président Mohamed Bazoum, tout sera fait dans les tout prochains jours en vue de permettre à la commission de mieux faire son travail.

Liste des 35 membres de la COLDEFF

Lcl Yahaya Moussa Mato

Cre Lcl Moussa Amadou Kimba

Lcl Abdoulwahid Djibo

Col Soumana Wali

Capitaine Ramatou Zakari Illiassou Adaba

CP Abdourahamane Salah Adoum

Colonel Habibou Hadiza

Col/ER Siddo Zakari

Colonel Zeinabou Moussa Aghali

Magistrat Issoufou Yacouba

Magistrat Hassane Madigouh Kanembou

Me Abder-Rhamane Halidou Abdoulaye -Me Boubacar Chalaré

Monsieur Abdoul Nasser Oumarou

Monsieur Mai Aiki Boubacar

Madame Issoufou Lady Adamou

Monsieur Garba Halidou Halidou Mahamoud

Monsieur Moumouni Morou

Monsieur Issoufou Kado

Monsieur Élisabeth Maman Bassiri

Monsieur Moumouni Alou

Madame Yacouba Halimatou

Monsieur Abdoua Kabo Ousmane

Madame Djamila Harouna Soungaizé Dambadii Son Allah

Monsieur Soll Abdoulaye

Madame Falmate Taya

Monsieur Issa Garba Tahirou

Monsieur Zabeirou Souflanou

-mMonsieur Haroa Garba

Monsieur Abdourshamane Chalbou Batouré

Monsieur Abdou Idé

Monsieur Moussa Mounkailla Yacouba

Monsieur Mamane Saley Mamane Lawane