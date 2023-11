Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s’est blessé lors d’un entraînement de MMA (arts martiaux mixtes), un sport de combat très violent dont il est adepte. Il a été touché au genou.

Le Patron de Facebook Mark Zuckerberg hospitalisé d’urgence

« Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur (ACL) pendant un combat et je viens de sortir d’une opération pour le remplacer », annonce ce vendredi Mark Zuckerberg, le créateur de Meta, dans une publication sur Instagram où on le voit allongé dans un lit d’hôpital, le genou dans une attelle. Il s’est blessé pendant un entraînement de MMA (arts martiaux mixtes), un sport de combat violent.

« Je m’entraînais pour une compétition de MMA au début de l’année prochaine, mais maintenant c’est un peu retardé. J’ai toujours hâte d’y participer après ma guérison », explique-t-il après avoir remercié l’équipe médicale.

Mark Zuckerberg est un passionné de MMA. Le créateur de Facebook s'est même illustré l'été dernier en répondant à une provocation de son rival en affaires Elon Musk, qui lui proposait de l’affronter lors d’un combat de MMA. La confrontation n’a jamais eu lieu.