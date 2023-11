Guinée : l'armée fait le point sur l'évasion de Dadis Camara, Claude Pivi en cavale

Ce samedi, l'armée guinéenne a pris officiellement la parole sur l'évasion de Dadis Camara. Le Chef d'Etat-major a fait le point de la situation, avant de rassurer les populations.

Guinée : Dadis Camara retourné en prison, Claude Pivi en cavale

On en sait désormais un peu plus sur l'évasion de Dadis Camara. L'ancien président écroué à la prison, est sorti ce samedi suite à l'attaque perpétrée contre l'établissement pénitentiaire par un commando lourdement armé. Mais, il n'est pas allé loin. Lui et deux autres fugitifs ont été récupérés et remis en prison.

Selon un communiqué du Chef d'Etat-major général des armées, le Général de Division Ibrahima Sory Bangoura, trois fugitifs ont été déjà arrêtés par les Forces de Défense et de Sécurité. Il s'agit du Capitaine Moussa Dadis Camara, du Colonel Moussa Thiegboro Camara et du Colonel Blaise Gomou. "Tous sont sains et saufs, en sécurité et ont été envoyés à la maison centrale de Conakry", a précisé le patron des armées guinéennes.

Il a par ailleurs assuré "que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver le dernier fugitif, le colonel Claude Pivi". Par son communiqué, le Chef d'Etat-major général a invité les populations à continuer à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes.

Pour rappel, l'ancien président Moussa Dadis Camara, Moussa Thiegboro Camara, Blaise Gomou et Claude Pivi ont été envoyés en prison depuis plusieurs années dans le cadre des évènements du 28 septembre 2009. Ils sont accusés d'avoir planifié et exécuté la répression d'une manifestation de l'opposition. Cette répression avait conduit à une mort massive des membres de l'opposition. Des cas de vi*l et de disparition avaient été également enregistrés.

L'évasion de Dadis Camara et de ses co-détenus intervient en plein procès des évènements du 28 septembre 2009. Son avocat parle d'un enlèvement. Selon ses dires, son client n'a pas voulu s'évader de la prison. Il aurait été contraint par le commando qui a attaqué la prison.