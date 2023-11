Succession de Bédié : La coordination des cadres appelle à un consensus

La course à la succession de Bédié est déjà lancée. Au cours d’une conférence presse tenue le samedi 4 novembre 2023 à la maison du parti de Cocody, la coordination des cadres du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) ont lancé un appel au consensus autour d’un président lors du 8e congrès extraordinaire.

Succession de Bédié : La coordination des cadres lance un appel à la cohésion

Emolo Claude, président de la coordination des cadres du PDCI-RDA, a appelé au renforcement de la discipline, de l’unité et de la cohésion dans la perspective du VIIIe congrès extraordinaire électif du 16 décembre 2023. En effet, l’ancien député a expliqué que si le parti n’y prend garde, du fait de la qualité et du poids des protagonistes, le congrès extraordinaire pourrait subvertir la légendaire cohésion du parti et provoquer le déchirement et la dislocation du PDCI-RDA.

Dans son allocution, le délégué communal de Koumassi a souligné que "dans l’intérêt supérieur de la paix, de la stabilité et de la cohésion du PDCI-RDA, le comité des sages du parti, les personnalités de référence qui font autorité, les hauts dirigeants, devraient souverainement évaluer les menaces exceptionnelles que les conditions historiques et politiques actuelles" font peser sur le PDCI.

Au regard de tout ceci, Emolo Claude, membre du bureau politique du PDCI-RDA, a fait des recommandations. Pour lui, il est important de continuer d’observer le deuil du président Henri Konan Bédié, dans la perspective de lui organiser des obsèques à sa hauteur ; de consolider la cohésion et l’unité du parti, en faisant un consensus autour d’un président dont la légitimité ne peut être contestée ; d’entourer le nouveau président élu par consensus d’un présidium de six représentants des six zones de la cartographie politique du PDCI-RDA.

"Vu les enjeux , ce n’est pas sur la place publique que nous allons exposer nos faiblesses", a soutenu le conférencier qui avait à ses côtés Maurice Bakary Amossan, délégué départemental et membre du bureau politique.