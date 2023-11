PDCI RDA : Honorable Eugène KOUASSI "Tidjane Thiam est au Bureau Politique depuis plus de 20 ans"

Le PDCI RDA va procéder à l'élection de son nouveau président en décembre 2023. Tidjane Thiam est en pole position pour succéder à feu Henri Konan Bédié à la tête du plus vieux parti en plus d'être le meilleur candidat du parti pour l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. L'honorable Eugène KOUASSI, Député de Pacobo-Taabo et Membre du Bureau Politique du PDCI-RDA, grand soutien de Tidjane Thiam, sort de sa réserve pour détruire les mensonges sur l'absence de son "champion" au Bureau Politique de leur parti. Les "archives du PDCI-RDA l'attestent à souhait", selon ce cadre du parti.

Vous soutenez la candidature du Ministre Tidjane Thiam. Pourquoi ce choix ?

Avant tout propos, permettez que je rende encore une fois des hommages appuyés, respectivement à nos deux grands hommes politiques (Le Président Henri KONAN BÉDIÉ et le Général Gaston Ouassénan KONÉ) qui nous ont quittés brutalement il y a de cela quelques semaines, et que tout le PDCI-RDA continuera de pleurer. Nous venons, ce jour à Katiola, de porter en terre notre regretté Vice-président du PDCI-RDA, le Général Gaston Ouassenan Koné.

Je voudrais, en mon nom propre, ainsi qu’au nom de toute l’équipe du groupe de réflexion stratégique pour la candidature du Ministre Tidjane Thiam à la Présidence du PDCI-RDA, vous dire infiniment merci pour l'occasion que vous me donnez de faire connaître mon point de vue relativement au "séisme ou tsunami Tidjane Thiam" qui s'empare de l'ensemble de notre pays. Depuis son passage sur la chaîne de télévision privée NCI, et sa remarquable participation au dernier Bureau Politique du PDCI-RDA, l’opinion nationale et internationale semble secouée par une sorte de fièvre au long cours. Vous avez pu constater de vous-même, comment l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, toutes tendances politiques confondues, est unanime à reconnaître l'effet de la curiosité attractive de Tidjane Thiam, autant sur les militants du PDCI-RDA que sur la société civile ivoirienne dans sa globalité.

Pour ma part, j'ai très tôt décidé, presque par intuition divine j'avoue, d'apporter mon soutien à M. Le Ministre Tidjane Thiam depuis 2019, d'abord par affection (nous étions tous deux caïmans du Lycée Classique d'Abidjan et Tidjane Thiam y était déjà une référence incontestée et reconnue de tous), ensuite pour son charisme ,son pragmatisme et son leadership inné.

À toutes fins utiles, j'ai de tout temps reconnu en cette exceptionnelle personnalité de premier rang qu'est M. Le Ministre Tidjane Thiam le charisme "Houphouëtiquement" Boigny et la "sérénité taciturne criante" du Président Henri Konan BÉDIÉ. Outre ces grandes qualités, permettez-moi d'ajouter sa maîtrise déconcertante des dossiers sur les plans éminemment politiques et économiques.

Je me réjouis de continuer d'apprendre de ce don de Dieu pour le PDCI-RDA et pour la Côte d'Ivoire, qu'est le Ministre Tidjane Thiam. C'est d'ailleurs toute cette grande estime pour mon Champion qui m'a conduit à lui donner le sobriquet aujourd’hui célèbre, Tithi (Tidjane Thiam) en 2020.

La candidature de M. Guikahué a été annoncée par le journal proche de votre parti. Comment accueillez-vous cette nouvelle ?

Merci pour cette question que je trouve très pertinente. Je dirais que c'est avec une grande surprise que nous avons appris cette déclaration de candidature à la Présidence du PDCI-RDA, alors que le moment de le faire officiellement pour tout candidat à la candidature n'était pas encore indiqué, selon le processus électoral interne au PDCI-RDA. C'est, de mon point de vue, une faute électorale.

M. Guikahué sait très bien qu'il n'a le droit de dire officiellement qu'il est candidat qu'une fois que le processus électoral du PDCI-RDA aura validé les candidatures. Je crois plutôt que M. Guikahué voulait faire acte de candidature à la candidature, mais là encore, en parfait gentleman, il aurait dû rendre sa démission du poste de Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI-RDA. Cela lui éviterait d'être taxé par tous d'être en même temps, juge et partie ; ce qui ne me paraît pas du fair-play, encore moins équitable. Nous restons convaincus que le comité chargé des élections et M. Guikahué tireront les conséquences de cette déclaration précipitée de candidature et les actions idoines seront prises au plus tôt.

Des détracteurs de Thiam disent qu'il n'est pas membres du Bureau politique depuis dix ans. Des montages circulent sur la toile pour salir sa réputation. Que repondez-vous à ça ?

Permettez que je réponde d'abord à votre 2e assertion qui dit que des montages sont faits sur la toile. À ce niveau je crois que certains tombent déjà dans la panique au vu du déploiement de nos actions de terrain sur toute l’étendue du territoire national. Vu l'engouement que l'évocation du seul nom du Ministre Tidjane Thiam sur le terrain crée au sein de la jeune génération, et ce, tant dans la diaspora qu'en Côte d'Ivoire, nous pouvons aisément comprendre que nos détracteurs, ne sachant plus à quel saint se vouer, fassent ce type de montages fumants, qui à la vérité, amusent. Nous connaissons Tidjane Thiam et nous savons ce qui peut venir ou non de lui. Il ne vous a surement pas échappé que le journal Le Nouveau Réveil en date du 27 octobre, a dû faire une rapide déclaration écrite pour désavouer les auteurs camouflés.

Pour ce qui concerne le fait que le Ministre Tidjane Thiam ne figurerait pas sur la liste des membres du Bureau Politique depuis suffisamment longtemps pour candidater, je dirai simplement que le Ministre Tidjane Thiam est membre du Bureau Politique du PDCI-RDA depuis plus de 20 ans, 27 ans exactement (les archives du PDCI-RDA l'attestent à souhait). C’est un fait, su et connu des instances du parti, clairement documenté, et donc en totale conformité avec les statuts et règlement intérieur du PDCI-RDA. Dire que notre Champion, le Ministre Tidjane Thiam n'est pas membre du Bureau Politique du PDCI-RDA depuis plus de dix ans est tout simplement faux. Il faut arrêter ce genre de petits arrangements avec la vérité dont certains se sont faits coutumiers dans le parti.

Militez-vous pour un président du parti candidat du PDCI-RDA à la présidentielle de 2025 ?

Non ! Je milite plutôt pour un Président de Parti qui porte une vision pour notre parti le PDCI-RDA et pour son pays la Côte d'Ivoire. Se contenter de rechercher seulement un président de parti, puis ensuite un autre candidat à l’élection présidentielle, c’est en l’état actuel des choses, une perte de temps et une confusion des ordres de priorité. À la croisée des chemins, notre parti, le PDCI-RDA, doit se trouver un chef qui donne le ton, marque la cadence et rythme notre processus de conquête du pouvoir d’État.

L'on entend dire que le contraire se fait ailleurs, c'est-à-dire que le Président du parti n'est pas obligatoirement le candidat du parti pour l'élection présidentielle. Je leur rétorque qu'il n'est en retour pas interdit à ce dernier, c'est-à-dire au Président du parti, d'être candidat à la candidature pour être choisi par son parti politique pour le représenter à l'élection présidentielle.

Que répondez-vous donc aux détracteurs du Ministre Thiam qui affirment qu'il faut laisser la place aux anciens pour présider le parti ?

Je répondrai avec beaucoup de respect à ces personnes que les émotions ne font pas partie de l'application des statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA. Lorsque la date de dépôt des intentions de candidature sera annoncée, chaque militant PDCI-RDA lira les critères de sélection et avisera.

Pensez-vous que Tidjane Thiam a des chances de gagner s'il se porte candidat ?

Avec certitude, je vous dis que notre Champion, M. Le Ministre Tidjane Thiam a toutes les chances de gagner ces élections. Encore faut-il veiller au grain quant à la fiabilité du fichier électoral que certains des candidats ont toujours porté à bout de bras. Croyez-moi, toute son équipe y veille comme on surveille du lait au feu.

Consensus autour d'un candidat ou une élection du président du PDCI, que preferez-vous pour éviter les division ?

Très honnêtement, avec humilité, nous émettons le vœu incessant d'aboutir à un consensus autour du candidat Tidjane Thiam qui est, à la vérité, le meilleur cheval, et pour la Présidence du PDCI-RDA, et pour le candidat à désigner par le PDCI-RDA pour l'élection présidentielle de 2025. Par ailleurs nous sommes prêts pour toutes éventualités, quitte à aller au vote des congressistes afin que le meilleur gagne dans la fraternité !

Au finish, Le PDCI-RDA reprendra démocratiquement le pouvoir d'État en 2025 et ce, à la grande joie des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui retrouveront enfin cette équipe de bâtisseurs du PDCI-RDA de la trempe de feu Félix Houphouët-Boigny et de feu Aimé Henri Konan Bédié. Que Dieu nous y aide !

Votre appel à l'ensemble des congressistes !

Merci pour cette question aussi importante que les précédentes. Mon appel, qui peut être endossé par toute l’équipe, est le suivant :

Le PDCI-RDA a le devoir de ressortir de ce Congrès Extraordinaire plus uni que jamais. Le poste du Président du PDCI-RDA n'est qu'une étape, non moins cruciale, du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif final, la conquête démocratique du pouvoir d'état où nous attend le peuple ivoirien dans toutes ses composantes. Il est donc impérieux que nous, militantes et militants du PDCI-RDA , y allions en rangs serrés, dans l'union et l'entente, comme un seul homme.

Militantes et militants du PDCI-RDA, chers frères et sœurs congressistes, donnons-nous les moyens humains et matériels pour atteindre d'abord l'objectif d'avoir ensemble un Congrès Extraordinaire très apaisé pour l’élection du Président du PDCI-RDA, en portant vos choix de fiers et dignes militantes et de dignes militants sur votre candidat Tidjane Thiam, pour ensuite viser ensemble l'objectif de l'accès démocratique à la magistrature suprême de la République de Côte d’Ivoire en 2025.

Chers congressistes, à l’instar de chaque partie prenante et des instances dirigeantes de notre parti, nous attendons que ce 16 décembre 2023, s’exprime le militantisme vrai, mais aussi que nous puissions faire pour notre parti, le choix le plus judicieux, celui de la raison, qui n’est autre que le Ministre Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA. Je vous remercie.

Honorable Eugène KOUASSI, Député de la nation, Député de Pacobo-Taabo, Membre du Bureau Politique du PDCI-RDA.