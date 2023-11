Besiktas pourrait subir une sanction disciplinaire à cause d'Eric Bailly. Le défenseur ivoirien a eu une violente altercation avec un de ses coéquipiers en plein match le week-end écoulé en Super Lig. Un comportement inapproprié du défenseur des Éléphants, critiqué par son entraîneur, Burak Yimaz.

Turquie - Super Lig : Eric Bailly met Besiktas en danger

Les prochains jours s'annoncent tendus entre Eric Bailly et la direction de Besiktas. Dimanche dernier, l'Ivoirien a eu une dispute avec son coéquipier Tayfur Bingöl lors du match qui a opposé les Rouge et blanc face à Antalyaspor (2-3). L'altercation entre les deux jours a poussé l'entraîneur du Besiktas a remplacé Bailly à la pause.

« La tension de la compétition nous pousse à plus de succès et c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons tous gagner et le meilleur. Je m'excuse auprès du manager, de mes coéquipiers et de la famille Besiktas pour mon erreur », a-t-il posté après la rencontre sur ses réseaux sociaux.

« Il y a eu un problème avec Eric Bailly à la mi-temps. C'est pour cela que je l'ai retiré. Il n'y a pas de situation de blessure. Je l'ai sorti du match à cause d'un comportement inapproprié », a déclaré son entraîneur en zone mixte. D'après les informations, Besiktas pourrait être sanctionné après ce comportement déplacé de l'Ivoirien. Le verdict de la commission de discipline est vivement attendu sur ce dossier.