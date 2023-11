Pour son tout premier combat dans la boxe anglaise, Francis Ngannou s'est opposé à Tyson Fury. Un duel que le Camerounais a perdu sur décision face au grand champion de la discipline le 28 octobre dernier. Après avoir pris la confiance, Ngannou confirme son envie de combattre de nouveau l'Americain pour une revanche.

Boxe : Francis Ngannou veut une revanche contre Tyson Fury

Francis Ngannou n'a pas encore fini avec Tyson Fury. Ce lundi sur l'émission "Talents d'Afrique" sur Canal +, le boxeur camerounais a exprimé son envie de refaire le duel avec l'Américain. L'ex-champion MMA a trouvé le moyen de le dire avec un ton provocateur. « Je veux la revanche contre Fury. Lors de notre combat, il n'est pas sorti tout frais. L'histoire doit continuer avec Tyson Fury ».

L'ambition de Francis Ngannou, c'est de battre Tyson Fury et devenir rapidement le patron de la boxe anglaise. Ce remix du 28 octobre peut avoir lieu au milieu de l'année 2024 si les deux parties s'entendent. Faut-il le préciser, Tyson Fury devrait disputer un combat contre Miocic le 23 décembre prochain, mais a dû reporter à cause des coups et blessures reçues face à Ngannou.