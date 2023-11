Koffi Olomidé adresse un message émouvant à son fils : ‘’J’aimerais que tu m’appelles (...)’’

Koffi Olomidé est en conflit avec ses enfants en raison de son divorce avec leur mère, Aliya. Dans cette situation, le chanteur essaie d’entamer une approche avec son fils Depirlo à quelques jours de l’anniversaire de ce dernier.

Koffi Olomidé lance un appel touchant à son fils

Ce n’est vraiment pas le grand amour entre Koffi Olomidé et ses enfants. La toile est au courant du conflit qui perdure déjà entre la fille aînée du chanteur congolais, Didistone. Cette dernière ne décolère contre son papa qui a divorcé de sa maman Aliya à cause de Cindy Le Coeur, la directrice artistique du Quartier Latin.

Le mannequin congolais s’est montré très virulent envers le Quadra Koraman et sa copine sur les réseaux sociaux. Sans que les deux personnes ne puissent répliquer. Cependant, Didistone n’est pas le seul enfant du Grand Mopao qui en veut terriblement à son père. Il y a son second fils du nom de Delpirlo Murinio qui s’est mis aussi à dos contre la star de la Rumba congolaise.

L’ambassadeur de la culture congolaise vient de révéler lui-même les dissensions qui existent entre son garçon et lui à travers un message vidéo très touchant sur les réseaux sociaux. Son garçon Delpirlo Murinio aura 18 ans le lundi 13 novembre prochain et Koffi Olomidé est fier que son deuxième enfant sera majeur. “Tu seras un homme responsable (…) Je suis heureux car tu pourras prendre soin de moi plus tard. Pour ton anniversaire Delpirlo, j’aimerai que tu m’appelles de là où tu seras parce que aujourd’hui je suis privé des moyens de parler avec toi, et cela me fait mal au cœur’’, dit-il.

Dans cette vidéo, Koffi Olomidé confie ne plus pouvoir joindre directement Delpirlo, évoquant des difficultés à communiquer avec tous ses enfants actuellement. Le chanteur de 67 ans exprime ainsi publiquement son amour paternel pour son fils. Une façon de renouer le dialogue à l’approche de l’anniversaire de ce dernier et de montrer que ses enfants restent sa priorité,malgré l’épreuve conjugale qu’il traverse.