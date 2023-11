Côte d’Ivoire : Guillaume Soro accusé d’avoir créé une tentative d’arrestation pour « exister politiquement »

Mathias Kacou, ex-compagnon de Guillaume Soro, président du Parti progressiste socialiste (PPS), a vivement désavoué l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, l'accusant d'utiliser des subterfuges pour accuser le gouvernement ivoirien de tous les maux et chercher à "exister politiquement".

Côte d’Ivoire : Mathias Kacou accuse gravement Guillaume Soro

L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et actuel président de Générations et peuples solidaires (GPS), Guillaume Soro, avait alerté sur une prétendue tentative d'arrestation à son encontre à l'aéroport d'Istanbul. Cependant, son ancien compagnon de lutte, Mathias Kacou, président du Parti progressiste socialiste (PPS), a vivement remis en question ces allégations.

Lors d'un point de presse tenu à la Maison de la presse au Plateau, Mathias Kacou a accusé Guillaume Soro de mener des actions subversives pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a déclaré que Soro était jaloux de l'atmosphère de paix régnant dans le pays et cherchait à ternir l'image du gouvernement.

"Ignoré par les Ivoiriens, l'opinion nationale et internationale, Soro Guillaume a encore fait parler de lui par la victimisation en fabriquant de toute pièce un scénario d'arrestation, accusant ainsi un pouvoir politique éclairé, démocratique, respectueux du droit international et humanitaire.", a-t-il déclaré

Dans une note publiée sur sa page Facebook, le GPS avait annoncé une prétendue tentative d'arrestation de Guillaume Soro à Istanbul, avec des détails sur l'heure prévue de l'arrestation et l'implication de policiers ivoiriens. Mathias Kacou a qualifié ces allégations de "manœuvre mise en route par l'ex-président de l'Assemblée nationale pour exister politiquement."

Il a encouragé Guillaume Soro à reconnaître ses fautes et à solliciter le pardon, soulignant que "M. Soro gagnerait à être humble et à demander pardon à tous ceux qu'il a trahis, y compris ses anciens compagnons de lutte, et à demander pardon publiquement au président de la République."