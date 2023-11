Maroc : Mohammed VI propose une initiative pour faciliter l'accès des États du Sahel à l'Océan Atlantique

À l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte, le Roi Mohammed VI du Maroc a proposé une initiative internationale visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'Océan Atlantique. Le Souverain a souligné que la solution aux défis du Sahel ne doit pas être exclusivement sécuritaire, mais doit reposer sur la coopération et le développement commun.

Le Roi Mohammed VI propose une initiative pour faciliter l'accès des États du Sahel à l'Océan Atlantique

Le Roi Mohammed VI a recommandé le lancement d'une initiative internationale pour améliorer l'accès des États du Sahel à l'Océan Atlantique. Cette initiative vise à moderniser les infrastructures des États du Sahel et à les connecter aux réseaux de transport et de communication de la région. Le Maroc s'est engagé à mettre à disposition ses propres infrastructures, notamment routières, portuaires et ferroviaires, pour soutenir cette initiative.

"Pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun," a plaidé le Souverain dans son discours prononcé ce lundi, à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte.

Le Souverain marocain a souligné que l'Afrique atlantique, malgré ses ressources humaines et ses richesses naturelles, souffre d'un important déficit en matière d'infrastructures et d'investissement. Pour remédier à cette situation, le Maroc travaille en collaboration avec ses partenaires africains pour élaborer des solutions pratiques et efficaces, soutenues par la coopération internationale.

Le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigéria a été mentionné, étant considéré comme un moyen d'intégration régionale visant à stimuler le développement de la région atlantique tout en garantissant un approvisionnement énergétique stable pour les pays européens.

De plus, le Maroc a pris l'initiative de créer un cadre institutionnel regroupant les 23 États africains situés le long de la côte atlantique. Cette initiative vise à renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans la région.