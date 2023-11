Éliminatoires mondial 2026 : Jean-Louis Gasset publie la liste des Éléphants ce jeudi

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire Jean-Louis Gasset va rendre publique jeudi 09 novembre 2023, la liste des joueurs retenus pour participer aux deux premières journées des éliminatoires du mondial 2026, zone Afrique.

Éliminatoires mondial 2026 : la date de la publication des Éléphants convoqués face aux Seychelles et Gambie connue ce jeudi

Les Éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les Seychelles et la Gambie les 17 et 20 novembre prochain dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026, zone Afrique. À cet effet, tous les regards sont tournés vers le patron du banc des Éléphants, Jean-Louis Gasset pour la publication de sa liste.

Ce dernier a donc choisi la date du jeudi 09 novembre pour dévoiler la liste de ceux avec qui, il compte effectuer cette campagne des deux premières journées des éliminatoires. Ainsi, face à la presse, Jean-Louis Gasset va défendre ses choix et répondre aux éventuelles questions afin d'éclairer la lanterne des fans.

À noter que les Éléphants vont dans un premier temps, accueillir les Seychelles au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé vendredi 17 novembre, avant de s'envoler ensuite pour défier la Gambie à Dar es Salaam le 20 novembre en 2è journée.