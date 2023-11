Égypte : Al-Sissi appelle à un cessez-le-feu à Gaza

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a reçu le directeur de la CIA, William Burns. Au cours des discussions qui ont porté sur l'escalade militaire israélienne dans la région, le président égyptien a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.

Égypte : Al-Sissi échange avec le directeur de la CIA

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a rencontré le directeur de la CIA, William Burns, et a abordé plusieurs questions d'intérêt commun, en mettant l'accent sur l'escalade de la situation dans la Bande de Gaza. Selon le communiqué de la présidence égyptienne, al-Sissi a souligné l'impératif d'un cessez-le-feu immédiat dans la Bande de Gaza, mettant en avant la nécessité de protéger les civils et de faciliter l'accès à l'aide humanitaire.

De son côté, le directeur de la CIA, William Burns, a réitéré l'engagement des États-Unis à coordonner étroitement avec l'Égypte pour faire face à la crise en cours à Gaza. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement mutuel à renforcer leur coopération dans divers domaines.

Depuis le lancement des attaques aériennes et terrestres d'Israël en réponse à l'attaque du Hamas, la situation à Gaza s'est détériorée, entraînant un nombre élevé de victimes et des déplacements massifs de population. De plus, les approvisionnements en denrées de base sont devenus de plus en plus rares pour les 2,3 millions d'habitants de la Bande de Gaza en raison du siège israélien.