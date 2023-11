Côte d’Ivoire : Didi B et sa femme s’offrent une villa de 140 millions de F CFA

Le rappeur Didi B profite bien de son succès actuellement. Il vient de s’offrir une magnifique villa d’une valeur de 140 millions de F CFA. La bonne nouvelle a été partagée sur sa page Facebook.

Didi B et son épouse s'achètent une maison de 140.000.000 de FCFA

Le transfuge du groupe de rap Kiff No Beat, Didi B vole de succès en succès depuis qu’il a entamé une carrière solo. Ses différentes productions discographiques sont appréciées par de nombreux mélomanes de la Côte d’Ivoire et d’Afrique. Il a fait salle comble avec ses différents concerts en Côte d’Ivoire, Afrique, Etats-Unis et en Europe. Sans oublier les nombreux trophées qu’il a glanés dans son pays, au Sénégal, Burkina Faso et au Rwanda.

Le jeune rappeur de 31 ans, marié il y a maintenant un an avec l’influenceuse Saraï d’Hologne, veut réellement protéger ses arrières et ne pas commettre des erreurs comme certains de ses aînés dans la musique par le passé. Conscient qu’il lui faut un toit, le Shogun vient de s’offrir une magnifique maison duplex dans la commune de Cocody dans le District autonome d’Abidjan.

Dans une publication partagée sur sa page Facebook le mardi 7 novembre, heureux, Didi B a annoncé la bonne nouvelle avec des photos de son joyau architectural avec son épouse à ses côtés à tous ses fans. ‘’Nouvelle Acquisition avec bébé. Dieu merci’’, écrit-il. Selon certaines indiscrétions, la valeur de la villa est de 140 millions de F CFA. La maison est composée de six pièces dont 4 chambres autonomes, un grand salon et une salle à manger, une cuisine semi-équipée, une toilette visiteur, une buanderie, une salle polyvalente, un garage pour deux voitures, un jardin et un grand balcon.

Les réactions de l’un des ses parrains, Ibrahim Fama Diabaté, des artistes Molare, Yann Bana, Dezy Dokui, de l’animateur Roméo Kouakou, des influenceurs Edith Brou et Juste Crepin Gondo et de son père, Abou Bassa Bomou, ne se sont pas fait attendre en commentaire.

‘’Puisse Dieu dans son infini bonté bénir cette Maison. Les bonnes nouvelles s’enchaîneront. Allez les Bassa, Demeurez Bénis’’, ‘’Un homme laisse des traces, félicitations que cette maison soit source de bénédictions’’, ‘’Ce que Arafat devrait faire depuis la hausse de son succès. Mais celui-ci a préféré louer maison jusqu’à ce qu’il quitte ce monde. Tu es un exemple DIDI B… reste toujours debout’’, ‘’La maison des trophées s’agrandit’’, pouvait-on lire.