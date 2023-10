Les avocats de Didi B projettent de coller une plainte contre Observateur

Les avocats de Didi B ont réagi à la sortie de l’humoriste Observateur concernant Didi B et sa femme, Saraï d’Hologne. Le cabinet juridique de l’artiste a diffusé un communiqué dans lequel une action en justice est en cours.

Le cabinet juridique de Didi B entre en jeu dans l’affaire contre Observateur

L’affaire impliquant le couple Didi B et l’humoriste Observateur a pris une autre tournure. Le rappeur ivoirien qui avait poussé un coup de gueule en déclarant qu’il allait faire vivre des jours sombres à Florent Amany alias Observateur se sont finalement concrétisés. Le conseil juridique de Didi B représenté par l’agence Repatagency s’est fait entendre le vendredi 20 octobre à travers un communiqué largement partagé sur les réseaux sociaux.

Les Avocats du Shogun avec Me Christine Aubert-Maguero et Me Tania Shembo sont actuellement en train de faire une analyse très poussée de la situation au niveau des publications écrites, des photographies, des propos et des vidéos visant l’artiste Didi B et son épouse, Saraï d’Hologne. ‘’Les avocats de l’artiste, Me Christine Aubert-Maguero et Me Tania Shembo se réservent le droit d’engager toute action judiciaire appropriée afin d’obtenir juste réparation des préjudices subis et la sanction de leur auteur’’, pouvait-on lire dans le communiqué.

Raison de plus que ce type de propos que l’on entend encore malheureusement trop souvent, est intolérable et vise à stigmatiser les couples comme les époux Bassa qui ont choisi de reporter leur parentalité en décidant librement du bon moment pour avoir des enfants. Le cabinet juridique de Didi B a également rappelé que les propos de Observateur ont choqué plus d’un qui ont aussi apporté leur soutien au couple.