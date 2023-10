Côte d’Ivoire : l’Observateur se moque de Didi B et sa femme Saraï d’Hologne et le couple répliquent sèchement

L’Observateur est un humoriste ivoirien qui est installé en France. Mais, depuis mercredi 18 octobre, il a déraillé en se moquant de Didi B et sa femme Saraï d'Hologner, qui n’ont encore eu d’enfant un an après leur mariage. Une sortie qui a été mal pris par le couple.

L’Observateur déraille contre Didi B et sa femme Saraï d’Hologne

L’humoriste ivoirien, l’Observateur n’a pas été tendre envers Didi B et son épouse Saraï d’Hologne. Il a fait une sortie médiatique mercredi 18 octobre où il s’est moqué du couple qui est marié depuis maintenant un an. Mais, après un an Didi B et l’influenceuse n’ont toujours pas eu un bébé ensemble. ‘’Pourquoi jusqu'à aujourd'hui le mariage n'a pas encore porté ses fruits ? On comprend pas Didi B, ou bien tu as peur ? Faut gbé (enceinter) ça, qu'est-ce qu'il y a ? Pour toi là, tu fais ça comment ? On veut voir ton enfant ressemble à comment ? Dis-nous la vérité (...). Fait tu vas Gbé (NDLR : enceinter) ta femme Shogun, Rihanna, Cardi B... ont été enceintées. Tu as acheté range Rover pour elle, mais qu’elle te donne de sa chaire maintenant?", dit-il dans une vidéo.

Les propos n’ont véritablement pas été appréciés par le rappeur ivoirien. Il a réagi aussitôt dans un commentaire de façon vigoureuse. ‘’Je vais te faire regretter ces paroles-là, je te jure sur tout ce que je cherche", a-t-il déclaré. Le fils d’Abou Bassa Bomou ne compte pas s’arrêté-là. ‘’Y’a des amusement on ne fait pas ! Tu peux parler de tout hein sauf dans ma vie de couple… Est ce que tiaa kairr de dire yai pas encore engbé ma fanta... Boootéeee+Prison vont te dégoûter Dagninninn cohan. Que L'aigle Royal te localise’’, ajoute-t-il.

A sa suite, sa femme Saraï d’Hologne a aussi levé la voix pour répondre à l’humoriste. ‘’Je savais que devenir une personnalité comportait également son lot de négativité. Critiques, insultes et méchanceté gratuites mais je pensais quand même qu'il y avait des sujets sensibles , que par respect vous auriez quand même des limites (...) Ce soir je suis dégoûté. Manquer de respect aux gens gratuitement comme ça à propos de sujets qui ne vous concernent pas. (...) Ce soir mes sentiments sont mitigés entre dégoût ,colère et surtout tristesse’’, écrit-elle.

Cependant, les internautes ont suggéré au couple de porter plainte contre l’Observateur. Qui après avoir présenté des excuses, il s’est prononcé sur une éventuelle action en justice contre lui. ‘’Pourquoi Didi B va porter plainte ? Quand je parle bien de lui, il ne dit rien. C’est quand je vais mal parler de lui qu’il va le faire ? Ce n’est pas recevable. Il ne faut pas qu’il perde son temps. Je me suis excusé, il faut qu’il accepte mes excuses. Il va m’accuser de quoi même ? Qui ne parle pas de Didi B sur la toile ? Donc il devra porter plainte contre tout le monde. Qu’il porte plainte, je prendrai l’avion pour venir causer avec les autorités’’, répond-t-il.