Côte d’Ivoire : Observateur Ebène clashe Camille Makosso et sa fille

Le Web-humoriste, Observateur Ebène a répliqué aux accusations de harcèlement, portées contre lui par la fille aînée de Camille Makosso. Avec des mots très durs, il s’est attaqué à Kim et Camille Makosso.

Observateur Ebène à Camille et Kim Makosso: ‘’Vous êtes des escrocs’’

Le Web-humoriste ivoirien, Florent Amany alias Observateur Ebène s’est révélé aux internautes grâce à ses imitations de rappeurs comme Akon, Gims, Booba…

On le connaît aussi comme un spécialiste de vannes et il a, à son actif, plusieurs représentations en dehors de la Côte d’Ivoire. Il fait partie des Web-humoristes qui ont pignon sur rue en Côte d’Ivoire.

Le Web-humoriste qui s’est fait une renommée sur Youtube, est rarement abonné aux clashs avec des célébrités en Côte d’Ivoire. Mais ces derniers temps, Observateur Ebène est à couteaux tirés avec la fille de Camille Makosso, Kim Makosso. Et par ricochet avec l’influenceur le plus controversé de Côte d’Ivoire.

Le problème qui a déclenché la ‘’guerre’’ entre le Web-humoriste et l’aînée de la fratrie Makosso, est le fait que cette dernière ait accusé Observateur Ebène de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il ne décolère pas et a répliqué à travers une vidéo pour s’attaquer à Kim Makosso ainsi qu’à son père.

‘’Vous êtes des escrocs. Vous mangez de ça, mais respecte les anciens. Vous êtes des brouteurs. Ton père mange du broutage. Il mange l’escroquerie. Toi, tu vas venir me manquer de respect parce que je suis montée dans ton live ? Toi, je vais te draguer ?’’, réagit-il.

La réaction du Web-humoriste a vraiment affecté le général Camille Makosso. Il a, à son tour, répondu dans une vidéo postée sur sa page Facebook, les yeux larmoyants.

‘’Voir ce déferlement de haine et de colère contre une orpheline qui a perdu sa mère dans des conditions dramatiques, qui essaye de passer toute sa douleur sur les réseaux sociaux en s’occupant l’esprit. Voir ce déferlement, on ne peut l’abattre, on va taper ces enfants me brise le cœur’’, souligne-t-il.

Toutefois, le Révérend-pasteur compte ester en justice contre Observateur Ebène.