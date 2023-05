Côte d'Ivoire : Tshaga, le fils de la diva Aïcha Koné, s’est marié

Les célébrités en Côte d’Ivoire ont décidé de se mettre la corde au cou. Après Konnie Touré et Yvidero ainsi que la fille de Meiway, la diva Aïcha Koné a assisté au mariage de son fils Tshaga.

Le fils d’Aïcha Koné, Tshaga, n’est plus un coeur à prendre

Le milieu du showbiz, de la télévision et du people en Côte d’Ivoire est touché par le vent du mariage. Il y a quelques jours, les internautes ont assisté sur les réseaux sociaux aux mariages de Konnie Touré et de Yvidero. Après les noces des deux célébrités de la télévision et de la toile ivoirienne, le bonheur vient de frapper grandement à la porte de la diva de la musique ivoirienne.

En effet, le fils de la chanteuse, Aïcha Koné s’est marié dans la pure tradition musulmane le week-end. Il s’agit de Tshaga, également artiste-chanteur comme sa mère. Il a convolé en justes noces avec sa dulcinée du nom de Adja Fatima. La cérémonie nuptiale a eu lieu à la Riviera-Bonoumin et fut officiée par l’Imam de la mosquée du quartier Dallas dans la commune d’Adjamé.

Il y avait du beau monde à la célébration du mariage de Tshaga. Au premier rang bien sûr, se trouvait Aïcha Koné, les proches, les amis, la famille, les connaissances, etc. Au même moment à Londres, le créateur du Zoblazo accompagnait sa deuxième fille Astrid à dire ‘’Oui’’ à son fiancé.