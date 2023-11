Côte d’Ivoire : Emmanuel Eboué pleure ses enfants

Le divorce de l’ancien footballeur ivoirien, Emmanuel Eboué avec son ex-femme belge a eu des repercussions sur ses relations avec ses enfants. Dans une interview pleine d’émotion, il explique qu’il n’a plus de contact avec ses trois progénitures.

Emmanuel Eboué raconte le calvaire avec ses enfants

Le premier mariage de l’ancien international ivoirien, Emmanuel Eboué avec une femme belge a été une vraie catastophe. Son divorce avec cette dernière du nom de Bertrand Aurélie l’a absolument ruiné. Un impact considérable a même été ressenti au niveau de ses relations avec ses trois enfants, deux filles et un garçon avec sa première union.

Malgré des approches positives au début de sa séparation avec ses enfants, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans une interview pathétique, Emmanuel Eboué a raconté qu’il a du mal à entrer en contact téléphonique avec ses progénitures.

"Au début, j'avais de bons rapports avec mes enfants. Mais pour être honnête avec vous c’est vraiment difficile à présent. Ça fait des années que je n’ai pas encore vu mes enfants et quand j’essaie de les appeler, il n’y a pas de suite, ni de réponse et ça me peine encore plus’’, explique-t-il.

Pire, ce qui le peine profondément, est le jour de son anniversaire où aucun d’eux à savoir Clara (19 ans), Maeva (17 ans) et Mathis (14 ans) ne pense à lui. ‘’Même le jour de mon anniversaire, je reste constamment près de mon téléphone, espérant qu’un de mes enfants pensera à moi et m’enverra un message. J’ai célébré de nombreux anniversaires sans recevoir le moindre signe de leur part. Cela me fait vraiment mal…’’, ajoute-t-il avec tristesse.

Cependant, après une descente aux enfers il y a quelques années, l’ancien joueur ivoirien a retrouvé l’amour en 2019 dans les bras de son ancienne copine de jeunesse qui s’appelle Stéphanie Boédé avec qui il a convolé en justes noces à l’hôtel communal de Cocody.