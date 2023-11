Burkina Faso : sortie officielle de la 63e promotion des élèves agents des Eaux et Forêts

Au Burkina Faso, la 63ème promotion des élèves en formation à l'Ecole nationale des eaux et forêts - ENEF, est désormais prête pour la protection de l'environnement et la reconquête du territoire national. La cérémonie officielle de sortie de cette promotion baptisée « Engagement patriotique », s'est déroulée samedi dernier à Dinderesso en présence du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla accompagné de quelques membres du gouvernement.

La 63e promotion des agents des Eaux et Forêts, prête pour la reconquête du territoire du Burkina Faso

Ils sont au total 268 stagiaires dont 15 de nationalité nigérienne et gabonaise à finir leur formation à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts - ENEF. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, cette journée qui marque la fin de formation des élèves de l'ENEF est le couronnement des nombreux efforts consentis par les lauréats lors des 18, 21 ou 24 mois de formation théorique et militaire. Il les a appelé à mettre les compétences acquises au service du développement, tout en ayant à l'esprit le sens de l'intérêt général en servant avec loyauté, patriotisme et probité, les populations des localités rurales et les usagers des entités administratives dans lesquelles ils seront appelés à servir.

De son côté, le ministre d'État chargé de la fonction publique Bassolma Bazié est revenu sur le thème de la cérémonie intitulé « préservation de l'environnement dans un contexte de reconquête du territoire ». Pour lui, il s'agit d'une thématique qui cadre avec la situation que vit le pays actuellement. Et les agents des Eaux et Forêts doivent jouer pleinement leur rôle dans la sauvegarde de l'environnement. C'est pour cette raison qu'il les invite à « l'engagement dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Car, la sauvegarde de l'environnement est indissociable à celle de la mère patrie, patrimoine commun de tous les Burkinabè ».

Le ministre d'État n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à cette promotion dont il est parrain. « Continuez à vous éduquer, à sensibiliser et à agir. Soyez la voix de la nature, des espèces animales et des communautés vulnérables qui dépendent de l'équilibre de notre environnement » a-t-il conseillé.

Toute chose que les récipiendaires ont promis respecter. De par la voix de leur représentant, ceux-ci ont exprimé leur gratitude au directeur général de l'ENEF, Pingaté Lamien ainsi qu'à tout le personnel. Ils ont également tenu à rassurer les autorités de leur engagement à tout mettre en oeuvre au risque de leur vie, à l'amélioration du cadre de vie des populations, à la sécurisation du patrimoine forestier et faunique.