Burkina Faso : Ibrahim Traoré porte les galons de général de brigade au CEMGA

Le chef d'état-major général des armées - CEMGA du Burkina Faso, le Colonel-major Célestin Simporé, a reçu ses attributs de Général de Brigade vendredi dernier. C'est à travers une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'Etat Ibrahim Traoré.

Le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso a reçu ses attributs de Général de brigade des mains du président Ibrahim Traoré

Il est désormais Général de Brigade au sein des Forces armées nationales. Le Colonel-major Célestin Simporé a reçu ses insignes après sa nomination le 27 octobre 2023 au grade de Général de Brigade par décret du président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré. Le chef d'état-major général des armées - CEMGA, conscient de l'importance des nouveaux attributs qu'il vient de recevoir, se dit prêt à assumer.

« En recevant cette promotion, Excellence, j’en mesure toute la portée : celle de traduire vos objectifs politiques en résultats opérationnels et concrets sur le terrain. Les attributs que je reçois, ce matin, sont à mettre à l’actif de tous mes collaborateurs et surtout celui des forces combattantes qui s’investissent quotidiennement au péril de leur vie afin que notre peuple vive dans la paix et dans la prospérité », a laissé entendre le nouveau général de brigade.

Dans un contexte où le terrorisme prend de l'ampleur dans la région du Sahel, le chef d'état-major général des armées Célestin Simporé, a réitéré son engagement au président de la Transition, à poursuivre le combat et lutter afin d'atteindre l'objectif de la reconquête de l'intégrité du territoire national.