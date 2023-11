Togo : le gouvernement prône pour l'autonomisation de la femme

Faire des femmes un vecteur de développement économique et social au Togo, est une préoccupation pour le président Faure Gnassingbé. Ainsi, il s'engage ces dernières temps dans une politique pour mettre en valeur la femme. C'est dans ce sillage que près de 240 femmes du grand Lomé ont bénéficié d’une somme de 80 000 FCFA. Une initiative du président Faure Gnassingbé qui s'inscrit dans le cadre du projet « Leadership, autonomisation économique des femmes et des filles, et lutte contre les violences basées sur le genre ».

Togo : plusieurs femmes reçoivent un appui du gouvernement

En effet, le ministère en charge de la promotion de la femme en collaboration avec l’ambassade de France au Togo porte haut ce projet. À l'occasion, une cérémonie de don a eu lieu en présence de la ministre Apédoh-Anakoma Adjovi Lolonyo, en charge de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, et d’Augustin Favereau, actuel ambassadeur de France au Togo.

En outre, les sommes données à ces femmes leur permettront de créer eux mêmes une activité génératrice de revenus. Une stratégie qui leur permettra d'être économiquement assises et lutter contre les violences basées sur le genre (VBG).

Selon la ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Apédoh-Anakoma Adjovi Lolonyo, les bénéficiaires de ce projet doivent considérer cette action en faisant bon usage. Elle exprime en ses termes : « Vous devez donc considérer cet appui comme une opportunité pour vous de sortir de votre situation de précarité. Avec ce fonds, vous allez pouvoir initier une activité ou renforcer celle que vous réalisez déjà ».

Par ailleurs, après cette vague, il urge de notifier que près de 500 femmes vulnérables des centres d’écoute seront également soutenues dans les jours à venir selon madame le ministre. Ainsi, des accompagnements et des suivis seront fait à l'endroit de ces femmes pour un développement agréable.