Le président rwandais, Paul Kagame, a inauguré la Norrsken Kigali House, la première plateforme en Afrique dédiée aux opportunités d'investissement et aux start-ups du continent. Cette initiative vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique tout en offrant des avantages économiques substantiels au Rwanda.

Rwanda : Paul Kagame inaugure la Norrsken Kigali House pour les investisseurs africains

Mercredi, le président rwandais, Paul Kagame, a officiellement inauguré la Norrsken Kigali House, un projet révolutionnaire qui ouvre de nouvelles perspectives pour les entrepreneurs et les investisseurs en Afrique. La Norrsken Kigali House est le plus grand centre africain dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation, avec pour mission de soutenir les entreprises locales et les entrepreneurs émergents.

Créée en 2019, cette plateforme a pour objectif de fournir un espace d'échange d'idées et de collaboration pour les Rwandais, les aidant ainsi à développer leurs projets d'entreprise. Elle constitue un exemple concret de l'engagement du Rwanda en faveur de l'innovation et du développement économique.

Soulignons que la Norrsken Kigali House accueille la semaine Norrsken Africa 2023, une initiative qui rassemble des entrepreneurs africains et les principaux investisseurs du monde entier. Cet événement vise à discuter des opportunités exceptionnelles qui se présentent sur le continent africain. Pascal Murasira, directeur général de Norrsken East Africa, souligne que les start-ups africaines regorgent d'un potentiel inégalé, et la semaine Norrsken Africa est le lieu idéal pour unir l'écosystème entrepreneurial du continent.