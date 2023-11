Élections de 2026 au Bénin : Boni Yayi dit qu'il n'est candidat à rien

Depuis que Boni Yayi a pris la tête du parti d'opposition Les Démocrates, certains voient en lui des ambitions électoralistes pour le compte des élections générales prochaines. Mais l'ancien président dot qu'il n'est pas intéressé.

Élections générales au Bénin : Boni Yayi "n'est candidat à rien"

Il n'est donc plus utile de compter l'ancien président Boni Yayi parmi les potentiels candidats de l'une des élections à venir. Dans un post publié sur sa page Facebook ce vendredi 10 novembre 2023, Boni Yayi a attiré l'attention des autorités sur des préalables à régler pour garantir un cadre inclusif pour les élections générales de 2026.

Boni Yayi a indiqué qu'il n'est candidat à rien. Ce rappel, pour dire qu'il intervient en tant que citoyen "attaché à la paix et au vivre ensemble". "Ce vivre ensemble implique aussi la libération des détenus politiques et le retour dans leur mère patrie, des exilés politiques et d'opinion", a-t-il ajouté.

Une requête adressée à l'Union africaine et à la CEDEAO

L'ancien président a confié qui vient d'adresser une requête à l'Union africaine, la CEDEAO et aux partenaires de la communauté internationale sur la situation politique du Bénin. Il a invité ces institutions à diligenter dans le pays une mission pour "s'enquérir du cadre institutionnel mis en place par le président Patrice Talon dans la perspective des élections générales de 2026".

Il dit avoir informé la communauté internationale de l'absence des représentants de l'opposition dans les instances chargées d'organiser les prochaines élections municipales, législatives et présidentielles. "Après 2016, le Bénin n'a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparences, équitables et pacifiques", a précisé le prédécesseur de Patrice Talon.