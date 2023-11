Burkina : les colis à la destination du pays passeront désormais au scannage

Dans le but renforcer la sécurité des biens et des personnes au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a pris nombreuses décisions. Celle de passer les colis à la destination du pays au contrôle. Ainsi, l’exécutif burkinabè met en vigueur le droit de scanner, d'accéder et de fouiller les colis quelle que soit leur voie d'entrée dans le pays. Une stratégie qui vise à participer à la reconquête du territoire national et à la lutte contre le terrorisme.

Burkina Faso - lutte contre le terrorisme : le gouvernement renforce la sécurité

En effet, la mise en vigueur de cette décision vienne du gouvernement du Président Ibrahim Traoré dont le ministère des affaires étrangères en est responsable. À cet effet, cette mesure est prise dans le sillage de lutter contre toute forme de terrorisme au Burkina Faso.

À en croire le ministère des affaires étrangères, dans une correspondance adressée aux missions diplomatiques, postes consulaires, organisations internationales et interafricaines accréditées auprès du Burkina Faso « cette démarche de ratissage dans le contexte particulier que traverse le pays permettra d’apporter une réponse adéquate à la lutte contre le terrorisme et de déjouer la perfidie en cours. »

Par ailleurs, à travers cette initiative ou démarches du gouvernement du Président Ibrahim Traoré, il urge de noter que plusieurs démarches sont en cours pour libérer le pays de l’hydre terroriste.