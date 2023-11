Burkina Faso - secteur de l’immobilier: une nouvelle loi adoptée

Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques et d’assurer la mise en œuvre de la nouvelle législation par les promoteurs immobiliers au Burkina Faso, les autorités ont adopté une nouvelle loi. C'est à travers un atelier organisé par le Ministère de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat (MUAFH) du Burkina Faso le 8 au 11 novembre 2023 à Ouagadougou que cette nouvelle loi a eu lieu.

Une nouvelle ère s'ouvre dans le secteur immobilier au Burkina Faso

En effet, le but principal de cette séance de formation réunissant les acteurs du secteur immobilier à Ouagadougou, est de familiariser les promoteurs immobiliers avec la nouvelle loi N008-2023 relative à la promotion immobilière au Burkina Faso.

Cette rencontre d'échange et de formation vise à promouvoir les bonnes pratiques et assurer la mise en œuvre réussie de la nouvelle législation par les promoteurs immobiliers. Cette initiative a eu lieu grâce à la compréhension et la connaissance uniformes des autorités compétentes. À l'issue de cette séance, le Ministère de l’Urbanisme a adopté nombreux textes, dont 8 décrets et 2 arrêtés, suite à la loi qui a écarté l’existence légale des sociétés immobilières et des coopératives d’habitat.

À en croire le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, Marc Ouédraogo, il est impossible pour les promoteurs immobiliers d'acquérir directement des terrains auprès des citoyens. Ainsi, seules les autorités locales sont éligibles.