Le gouvernement zambien et l'Union Européenne ont officiellement signé une feuille de route pour un partenariat visant à promouvoir la gestion durable des forêts et à soutenir l'économie verte en Zambie.

Zambie - UE : accord historique pour la gestion durable des Forêts

A Lusaka, ce jeudi, le ministre zambien de l’Économie verte et de l’Environnement, Collins Nzovu, et le Commissaire européen chargé de l’action pour le climat, Wopke Hoekstra, ont signé une feuille de route historique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Global Gateway" de l'UE, qui vise à encourager les investissements durables en Afrique et dans d'autres régions.

La feuille de route, couvrant la période 2024-2027, énonce des objectifs clés dans quatre domaines : la gouvernance forestière et l'application de la loi, la restauration des paysages forestiers, la gestion durable des forêts et les chaînes de valeur, ainsi que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Parmi les actions clés, figurent le soutien à l'élaboration d'une politique forestière nationale et d'un cadre juridique, le renforcement des capacités institutionnelles, et la promotion de la restauration des paysages forestiers.

Le président zambien, Hakainde Hichilema, a exprimé son soutien à cet accord et a souligné son importance pour le développement durable du pays. La coopération entre l'UE et la Zambie vise également à améliorer la durabilité des chaînes de valeur pour des produits tels que le bois, le miel, le charbon de bois et l'écotourisme.