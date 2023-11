​Togo - éducation : près de 200 écoles primaires publiques fusionnées

Le système éducatif togolais a connu un petit changement. C'est à travers un décret que le ministre Dodzi Komla Kokoroko a effectué de grands changements dans le secteur de l‘éducation au Togo. Il s'agit de la fusion de près de 200 écoles primaires publiques. Cette décision est l'un des arrêtés du ministre des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat signé le 02 novembre 2023.

Togo - réforme dans le système éducatif : environ 200 établissements publics fusionnés

En effet, les écoles concernées sont des Ecoles Primaires Publiques (EPP) à dénomination Groupe A, Groupe B, Groupe C ou encore Groupe D en une seule école. Selon la décision du ministère, ces écoles auront une structure administrative unique. Ainsi, selon la répartition, 74 écoles de la Direction régionale maritime, 77 de la Direction régionale centrale et 36 de la Direction régionale savanes sont les établissements concernés.

Par ailleurs, une nouvelle modalités a été fixée dans l'organisation du fonctionnement des écoles primaires publiques au Togo. En outre, après la signature de cet arrêté, la mise en vigueur a été effective le 06 novembre 2023.

Pour le ministre des enseignements primaire, secondaire et technique, Kokoroko, « le directeur des enseignements préscolaire et primaire et le directeur de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise ». Il faut noter que cette mesure vient de faire quelque réajustement dans le système éducatif togolais.