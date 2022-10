Côte d’Ivoire- Guitry: Du matériel didactique offert aux écoles primaires

L’année scolaire 2022-2023 démarre sous de bien meilleurs auspices pour les enseignants du primaire du département de Guitry. Et pour cause.

Guitry: Patricia Yao dote les enseignants du primaire en matériel didactique

Week-end chargé pour la Député-Maire de Guitry. Après avoir remis, vendredi 30 septembre 2022, au dispensaire de la localité d'Anoumabou, un important lot de matériel biomédical, Mme Patricia Yao a procédé, samedi 1er octobre, à la remise de matériel didactique aux écoles primaires du département de Guitry. Ce don vise, selon la donatrice, à permettre au personnel enseignant de sa circonscription administrative, de débuter l'année scolaire dans de bonnes conditions.

« Par ce soutien, je voudrais les encourager (NDLR: les enseignants) dans l'important rôle qu'ils jouent dans l'éducation de nos enfants. Je les invite à continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous ayons d'excellents résultats en fin d'année. Merci à tout le corps enseignant avec leur tête, l'inspecteur monsieur Sanogo Djakaridja. Bonne rentrée scolaire 2022-2023 à tous ! », a confié Mme Patricia Yao.

Bien avant, la Directrice de Cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara, était à Dioligbi où elle a assisté, en qualité de marraine, à la cérémonie de remise de vivres et non-vivres aux cantines scolaires de Dioligbi et Gnambouasso, toujours dans la commune de Guitry, par l'ONG Food For Kids présidée par Mademoiselle Caroll Yao. Cet énième don vise, selon Mme Yao, à permettre aux enfants de la zone, d'avoir de bons repas durant toute l'année scolaire, être assidus à l'école, en bonne santé et avoir de meilleurs résultats en fin d'année.