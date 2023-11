Côte d’Ivoire : Guillaume SORO met fin à son exil

L’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, M. Guillaume SORO vient de surprendre son auditoire en annonçant la fin de son exil, et donc de son retour probable en Côte d’Ivoire.

Guillaume Soro se sent fatigué. Il déclare la fin de son exil.

Ces derniers jours, Guillaume Soro et son parti le GPS annonçaient sa persécution continue par la justice ivoirienne. Selon l’ancien chef rebelle, le Président Alassane Ouattara aurait tenté de le faire arrêter à Istanbul, arrestation qui aurait échoué. Porté disparu le jour qui avait été annoncé comme celui de son arrestation, Guillaume Soro a fait diffuser un message beaucoup plus rassurant par son parti sur sa page Facebook. Celui-ci l’annonçait en sécurité et bien portant.

Vendredi, un direct de Guillaume Soro a été annoncé sur sa page Facebook pour dimanche. L’ancien patron du MPCI s’est effectivement livré à la prise de parole peu après 18h GMT. Et le discours de l’ancien secrétaire général de la FESCI, apparu amaigri, a été bref et précis. Après un rapide rappel de son périple d’exilé, il a déclaré « J’annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil, car il m’est pénible de vivre loin de ma terre natale et ancestrale d’Afrique...»

Le discours intégral de Guillaume Soro sur sa page Facebook