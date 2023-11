​Algérie : le gouvernement lance bientôt une plateforme locale de réseaux sociaux

Fructifier la communication et faciliter les échanges entre les citoyens sont autant de préoccupations majeures du président Abdelmadjid Tebboune. Ainsi, dans le but de promouvoir la performance des médias, le gouvernement algérien envisage lancer bientôt une plateforme locale de réseaux sociaux.

Algérie envisage une plateforme locale de réseaux sociaux

En effet, à en croire le ministre de la communication, Mohammed Lagaab, l’Algérie envisage lancer une plateforme locale de réseaux sociaux. Une préoccupation que le ministre Lagaab a donné satisfaction aux députés à l’Assemblée populaire nationale (APN). Cette initiative de créer une plateforme de réseaux sociaux propre aux algériens est une innovation du président Abdelmadjid Tebboune.

Pour ce faire, plusieurs mesures sont prises pour la mise en place effective de cette initiative. En outre, à l'instar des autres pays, l'Algérie veut être également responsable de ses services de communication. À en croire le président, cette ambition sera bientôt une réalité pour le peuple algérien et apportera un plus dans la communication entre eux. La plateforme vise à stimuler la communication et constituera un canal pour la promotion de la culture algérienne et des valeurs du pays sur le plan international.

Aussi, derrière cette ambition du gouvernement algérien, il urge de noter que le gouvernement envisage revenir sur le projet de loi relatif à la presse écrite et à la presse électronique. Pour ce faire, la promotion de la performance des médias est attendue.