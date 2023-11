Côte d'Ivoire : Guillaume Soro dévoile son périple d'exilé

L'opposant Guillaume Soro s'est prononcé ce samedi à travers une vidéo diffusée sur sa page Facebook. Depuis son lieu d'exil, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'est adressé aux Ivoiriens en détaillant son périple d'exilé. Au pays, de lourdes condamnations judiciaires pèsent sur lui.

Guillaume Soro dévoile son parcours d'exilé depuis son départ de la Côte d'Ivoire

Pour échapper à la prison, Guillaume Soro a pris la clé des champs. Il a quitté Abidjan et mène une vie de fugitif qui le conduit d'un pays à un autre. Selon le parcours détaillé par l'opposant exilé, il a notamment tourné en Europe et en Asie.

Au départ, Guillaume Soro avait trouvé refuge en France. Mais ses ennuis vont très vite commencer. Il affirme qu'en novembre 2020, le président Alassane Ouattara aurait exigé son arrestation et son extradition. Menacé, le président de Générations et Peuples Solidaires (GPS) s'est retrouvé par la suite en territoire belge. Mais là encore, ce n'était pas le bout du tunnel.

Comme ce fût le cas avec la France, le pouvoir d'Abidjan aurait réclamé l'arrestation et l'extradition de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Selon l'opposant, il a été même demandé aux autorités belges de ne pas lui délivrer des documents administratifs qui lui permettraient de vivre légalement dans le pays.

L'option de la Belgique a donc échoué. Guillaume Soro a été contraint de changer de plan et d'itinéraire. Il va alors prendre le chemin du continent asiatique, mais la situation va encore se compliquer. "En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre de la même année, recevant les lettres de créance de l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis, il en a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d’Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus", a-t-il affirmé.

Informé de l'agissement du chef du gouvernement ivoirien, Guillaume Soro s'est encore déplacé. "J’ai dû me résoudre, la mort dans l’âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l’exil, m’enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique", a confié l'ancien rebelle.

La tentative d'arrestation à Istanbul

Il y a quelques jours, les proches de Guillaume Soro ont alerté sur une tentative d'arrestation qui ciblait leur leader charismatique. Selon leurs dires, un commando aurait été dépêché à Istanbul (Turquie) pour mettre la main sur Guillaume Soro.

C'est d'ailleurs cet épisode qui a sorti l'opposant de son mutisme. Guillaume Soro n'a pas indiqué sa position actuelle, mais il semble fatigué et étouffé par cette course effrénée.

Guillaume Soro lourdement condamné au pays

Pour rappel, le président de Générations et Peuples Solidaires (GPS) a été condamné par contumace dans deux dossiers différents. Dans un premier temps, il a écopé de 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment d'argent. Secondo, Guillaume Soro a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité pour "atteinte à la sûreté de l'État".

Il avait rejeté les accusations dans le cadre de ses deux dossiers. L'ancien premier ministre avait dénoncé un acharnement politique contre sa personne à travers les poursuites judiciaires.