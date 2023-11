Côte d'Ivoire : Guillaume Soro malade ? Les confidences d’un proche

Le discours de Guillaume Soro était très attendu le dimanche 12 novembre 2023. Le président de GPS (Générations et peuples solidaires) avait promis s'exprimer après son enlèvement manqué par les autorités ivoiriennes à Istanbul, en Turquie. Toutefois, l'ancien patron de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est apparu très amaigri. El Hadj Mamadou Traoré, l'un de ses proches, fait des confidences sur l'état de santé de l'ex-chef rebelle.

Côte d'Ivoire : El Hadj Mamadou Traoré donne les raisons de l'amaigrissement de Guillaume Soro

Guillaume Soro Kigbafori a officiellement annoncé qu'il met fin à son exil entamé depuis décembre 2019. L'ex-président de l'hémicycle ivoirien a prononcé un discours retransmis sur les réseaux sociaux le dimanche 12 novembre 2023.

"Je revendique le droit légitime à la vie. Et je n’irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d’être un fugitif, d’autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d’aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C’est pourquoi, ici et maintenant, j’annonce qu’à partir d'aujourd'hui, je mets fin à mon exil", a déclaré le leader des soroistes.

Les proches de l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara avaient donné l'alerte, il y a quelques jours, contre une tentative d'enlèvement de Guillaume Soro.

Au-delà du discours du président de GPS, les internautes ont été surpris de voir l'ex-député de Ferké très amaigri. Les commentaires et les spéculations sur son état de santé ont fusé de toutes parts. Dans une publication sur sa page Facebook, El Hadj Mamadou Traoré, l'un des fidèles lieutenants de Guillaume Soro a donné des explications.

"Pour ceux qui ne comprennent pas l'amaigrissement de Guillaume Soro, je vous partage l'un des secrets de cette cure d'amaigrissement qu'il fait. Le sport domestique. C'est à cela que Guillaume Soro s'adonne depuis des années. C'est ce qui lui a permis de perdre la graisse qu'il avait et qui le rendait malade", a mentionné le soroiste.

En clair, c'est volontairement que son leader a décidé de perdre du poids. Il n'est pas donc victime d'un exil trop pénible.

"Aujourd'hui, contrairement à ce que veulent faire croire les gens du Restaurant, Guillaume Soro se porte bien. Il se porte ,en tout cas, mieux que le Gourou du Restaurant qui est obligé, chaque mois, d'aller à Paris pour se requinquer. Ce qui n'est pas le cas de Guillaume Soro. Et, il ne tombe pas régulièrement comme certains", a assuré Mamadou Traoré.