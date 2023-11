Côte d’Ivoire : Décédé en France, la dépouille de Baba Cool arrive

Décédé d’une crise d’AVC en France, la dépouille de l’animateur Baba Cool va être rapatriée en Côte d’Ivoire où ses obsèques seront annoncées par sa famille et ses collègues.

Décédé en France, le corps de Baba Cool rapatrié bientôt

Le monde des médias en Côte d’Ivoire a été frappé il y a quelques semaine par le décès de l’animateur émérite de la RTI, Baba Coulibaly plus connu sous le nom de Baba Cool. Sa disparition en France à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt à Paris suite à une crise d’AVC a affecté sa famille, ses collègues, ses amis et tous ceux qui l’ont connu à travers des émissions comme ‘’Wozo Vacances’’ et ‘’Podium’’.

Maintenant, place est faite aux obsèques de celui qui aura marqué l’univers de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire. Une cérémonie d’adieu est prévue le mercredi 15 novembre prochain de 11H à 12h au funérarium du Mont Valérien, situé au 104 Rue du Calvaire, 92000 Nanterre.

Après ce cérémonial à Paris, la dépouille de l’animateur sera rapatrié en Côte d’Ivoire le jeudi 16 novembre à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à partir de 21h où la grande famille des médias, sa famille, ses amis et connaissances vont l’accueillir et lui rendre hommage.