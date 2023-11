Sommet Arabie Saoudite - Afrique : tête-à-tête entre Brice Oligui Nguema et Macky Sall

En marge du sommet Arabie saoudite - Afrique à Ryad, le président de la Transition au Gabon, le Général Brice Oligui Nguema, a eu un entretien avec son homologue du Sénégal, Macky Sall. À l'occasion, les deux hommes d'État ont échangé sur les nouvelles orientations qu'ils entendent donner aux liens de coopération et d'amitié qui lient Libreville et Dakar. Le nouvel homme fort du Gabon en a également profité pour exposer la vision du CTRI installé depuis le 30 août dernier suite au renversement du président Ali Bongo Ondimba.

Brice Oligui Nguema s'est entretenu avec Macky Sall lors du Sommet Arabie Saoudite - Afrique

Point de la rencontre entre Brice Oligui Nguema et Macky Sall

Après avoir pris part au sommet Arabie saoudite- Afrique qui s'est tenu hier à Ryad, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour avec son homologue du Sénégal, Son Excellence Macky Sall.

Les deux personnalités ont au cours de cet entretien évoqué la mise en place du CTRI et ses objectifs. Le Président de la Répu- blique a reçu de son Homologue des orientations en vue de mener à bien la Transition entamée au Gabon depuis le 30 août dernier.

Outre les questions relatives à la situation du Gabon, les deux Chefs d'État ont également abordé les liens de coopération et d'amitié qui lient Libreville et Dakar et qu'ils entendent hisser à un niveau supérieur. L'actualité internationale et sous régionale a également été évoquée lors de ce tête-à-tête fructueux.