Plusieurs civils ont été tués au centre-nord du Burkina Faso. Les faits se sont déroulés dans le village de Zaongo et peu d’informations sont disponibles pour l’instant quand bien même, le corps diplomatique a confirmé cette nouvelle tragedie.

Burkina : une centaine de civils tués au centre-nord du pays

Le village de Zaongo, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso, a subi le 6 novembre 2023, un massacre déplorable qui a coûté la vie à près d'une centaine de civils. Bien que les autorités burkinabè n'aient pas encore officiellement réagi, le corps diplomatique à Ouagadougou confirme la tragédie et met la pression sur les autorités.

Les États-Unis ont exprimé leur indignation face à ce massacre, le qualifiant de choquant et de triste. Ils ont également condamné fermement cet acte brutal. De leur côté, l'Union européenne a publié un communiqué appelant les autorités de transition à faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce massacre, soulignant la nécessité de déterminer les responsabilités.

Une source sécuritaire a informé que, bien qu'une enquête ait été ouverte pour élucider cet acte de violence barbare, il est difficile d'établir un bilan précis compte tenu du manque d'informations détaillées sur les victimes.

Cet acte brutal survient deux jours après des affrontements entre les forces armées burkinabè et des insurgés, bien que les auteurs du massacre n'aient pas encore été identifiés. La situation au Burkina Faso est marquée depuis 2015 par une spirale de violence attribuée à des groupes jihadistes, avec un bilan effroyable de plus de 17 000 morts et plus de 2 millions de personnes déplacées.

