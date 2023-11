France : Un rappeur fait des révélations choquantes sur Booba

Un rappeur français en conflit avec Booba vient de faire des révélations troublantes sur lui. Ce dernier du nom de Sadek a dans une vidéo publiée sur la toile affirmé que le Duc de Boulogne doit son succès en pratiquant la magie noire.

Sadek : ‘’Booba a sacrifié un de ses meilleurs amis’’

Le rappeur français, Booba s’est fait beaucoup d’ennemis dans le milieu musical en France. le Duc de Boulogne installé à Miami aux Etats-Unis tire à boulets rouges sur ses collègues à travers ses différents réseaux sociaux. Il était récemment de retour en France où il s’est mis dans son exercice favori en s’attaquer à un rappeur français du nom de Sadek. Ce dernier a eu des soucis avec la justice et B20 qui est en guerre avec lui depuis des années en a profité pour le clasher.

Booba en a profité pour publier une ancienne vidéo dans laquelle le rappeur, natif de Neuilly-Plaisance l’insulte, ainsi que sa grand-mère avec en légende : ‘’Hello ! Tu te rappelles de moi ?’’. Il a continué ses piques sur Instagram avec plusieurs storys visées en direction du chanteur. Des séquences qui n’ont pas manqué de faire réagir ses millions de fans !

Resté silencieux pendant longtemps, Sadek a fini par répondre à Booba. Ce lundi 13 novembre, dans une vidéo qui circule sur le réseau social Tik-Tok, le rappeur a réagi en portant de graves accusations contre Kopp. ‘’En fait, moi je sais la vérité sur Booba. Et Booba, au risque de choquer les gens, je sais qu'il pratique la magie noire. Il l'a même dit sur TPMP quand il dit : ‘’j’ai enterré des oeufs dans le sable’’. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qu’il est en train de dire. Parce que vous n’êtes pas spirituels. Pour les gens qui sont spirituels, ils savent ce que ça veut dire enterrer des œufs. C’est une magie d’une violence inouïe. Et moi, je sais par A plus B qu’il a sacrifié l’un de ses meilleurs amis qui s’appelle Brams. C’est pour cela qu’il a un impact sur sa communauté où ils sont complètement aveuglés et que tout lui réussit sur terre’’, révèle-t-il.