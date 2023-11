Cameroun : Charlotte Dipanda enceinte de son premier bébé avec Ferdinand Lopez

Mariée en avril dernier, Charlotte Dipanda est déjà enceinte de son union avec Ferdinand Lopez. La bonne nouvelle est suscitée avec le ventre un peu arrondi de la chanteuse aperçu dans un clip vidéo.

Charlotte Dipanda attend le premier enfant de Ferdinand Lopez

La chanteuse camerounaise, Charlotte Dipanda a convolé en justes noces au mois d’avril dernier avec son mari Ferdinand Lopez après le mariage traditionnel en décembre 2022. Et depuis le couple vit pleinement son amour, malgré quelques soubresauts au sujet de l’ancien combattant de MMA concernant un scandale qui remonte avec sa liaison précédente.

En pareille circonstance, les mélomanes attendent toujours de voir le fruit de l’union en Charlotte Dipanda et Ferdinand Lopez. Cela n’a pas tardé à se savoir et c’est à travers le clip vidéo de son featuring dans la chanson ‘’Closer’’, de son compatriote de chanteur, Salatiel qu’un indice de grossesse est trouvé. L’on aperçoit le ventre de la chanteuse camerounaise un peu arrondi dans une robe rouge.

Les fans ont commencé à pousser la curiosité et conclure que Charlotte Dipanda attend le premier enfant de Fernand Lopez Owonyebe et son second. Puisque la diva de la musique camerounaise est déjà maman d’un garçon de 17 ans qui a décroché en France son baccalauréat. Ainsi que pour l’ancien combattant de MMA qui a également une première fille.