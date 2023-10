France : Le mari de Charlotte Dipanda éclaboussé par son passé violent

Coach de plusieurs athlètes de renom comme Ciryl Gane, et figure du MMA français, le mari de Charlotte Dipanda, Fernand Lopez a vu le week-end, son ancien poulain, Cédric Doumbé l'accuser de violences conjugales après sa victoire au PFL Paris.

Le mari de Charlotte Dipanda accusé de violences conjugales

La chanteuse camerounaise, Charlotte Dipanda a convolé en justes noces au mois d’avril dernier avec l’ancien combattant d’art martial mixte camerounais-français et actuel entraîneur de MMA, Fernand Lopez Owonyebe. Elle avait ainsi trouvé l’élu de son cœur avec qui elle va passer le reste de sa vie. Mais, depuis le samedi 30 septembre, une sombre affaire impliquant son mari vient d’être révélée par un de ses anciens poulains en France.

En effet, après une victoire par KO en moins de 10 secondes lors du PFL au Zénith de Paris contre Jordan Zebo, l’ancien protégé de Fernand Lopez, Cedric Doumbé, a fait une grosse révélation pour le détruire. ‘’Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO c’est celui qui frappait son ex-femme’’, dit-il. Avant de poursuivre : ‘’J’en avais marre de le protéger sans le protéger. C’est plus la victime que je voulais protéger pour ne pas qu’elle soit exposée. C’est le bon moment pour que les gens comprennent pourquoi je suis parti de cette salle, pourquoi je n’aime pas cette personne’’.

Quelques heures après cette déclaration humiliante, l’époux de la chanteuse camerounaise est sorti de son silence dans le journal français Le Parisien. Après que Fernand Lopez ait reconnu les faits dans l’interview accordée à nos confrères, il a expliqué qu’il a payé lourdement pour son geste envers son ex-femme, Cécile Giornelli. ‘’Un jour, j’ai commis ce geste. Le geste que je regrette le plus de toute ma vie. J’ai levé la main sur mon ex-conjointe, une gifle, ça a été une catastrophe! Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme ne lè-ve pas sa main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j'ai reconnu avoir giflé ma femme. Je ne le dis pas pour excuser ce que j'ai fait, mais j'ai connu des moments de colère dans mon couple, ce qui a amené mon ex-compagne à porter la main sur moi et sur ma fille aînée, qui n'est pas la sienne’’, explique-t-il. Notons qu'après son geste, Fernand Lopez s'était rendu à la police et avait pris 5 mois de prison avec sursis.





Plusieurs années après les faits, le mari de Charlotte Dipanda assure avoir changé. ‘’Je suis un autre homme. Je travaille avec des fondations contre les violences conjugales pour essayer d’éduquer les gens sur la prévention de ces violences. (…) Je regrette tellement de n’avoir pas su sortir de la maison ce jour-là. J’espère que mon discours aidera d’autres femmes et des hommes qui sont passés par là’’, conclut-il. Espérons que ces révélations de Cédric Doumbé ne vont pas impacter sur la relation de Charlotte Dipanda avec son mari.